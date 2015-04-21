​Президент Ирана: Нынешняя цена нефти наносит ущерб стабильности на мировом рынке

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "Нынешняя цена нефти наносит ущерб производителям и сказывается на стабильности на мировом рынке".

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом на встрече с министром иностранных дел Венесуэлы госпожой Делси Родригес заявил президент Ирана Хасан Рухани.

"Надеюсь, что страны-экспортеры продолжат совместные усилия для создания баланса на нефтяном рынке и воцарение стабильности в цене на нефть поможет всем воспользоваться этим", - сказал Рухани.

На встрече Делси Родригес заявила о важности укрепления связей между двумя странами: "Для Венесуэлы Иран является другом и стратегическим партнером. Наш народ и наше государство всегда будут рядом с Ираном".