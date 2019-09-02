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Президент Грузии выразила отношение к отставке премьер-министра

Президент Грузии выразила отношение к отставке премьер-министра

Находящаяся с официальным визитом в Польше президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила отношение к отставке премьер-министра страны Мамуки Бахтадзе.

Как сообщает грузинское бюро Report, глава государства заявила, что пока не оценила отставку. 

Президент подчеркнула, что решение об отставке премьер-министра является его собственным решением. 

Она также добавила, что президенты не дают за границей заявлений относительно внутренних политических процессов. 

Что касается назначения нового премьер-министра, С.Зурабишвили заявила, что нужно подождать, чтобы узнать, кто заменит М.Бахтадзе: "Я тоже жду". 

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