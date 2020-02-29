Президент Грузии в медицинской маске в автобусе

После подтверждения случаев коронавируса в Грузии, президент этой страны Саломе Зурабишвили устроила своеобразную информационную кампанию.

Как сообщает грузинское бюро Report, C. Зурабишвили зашла в автобус в медицинской маске.

Президент Грузии опубликовала в "Instagram" фотографии снятые в медицинской маске в одном из городских автобусов.

"Давайте распространим #SafetynotFear! (безопасность, а не страх). Мы должны показать людям, что безопасность означает спокойствие и ответственность", - пишет Саломе Зурабишвили.