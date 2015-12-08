Президент Грузии пояснил, почему лишил Саакашвили гражданства

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили пояснил свое решение о лишении экс-главы государства Михаила Саакашвили грузинского гражданства требованием Конституции, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

По закону, получение гражданства другого государства является безусловным основанием для лишения человека гражданства Грузии. Саакашвили стал гражданином Украины в июле 2015 года.



«Я не мог нарушить Конституцию ради политического маневра. В этой стране есть законы, которым я следую», — заявил Маргвелашвили в эфире телекомпании «Кавкасиа».

Президент Грузии также раскритиковал Саакашвили за получение гражданства другой страны.

«Когда ты дважды был президентом Грузии и дважды был верховным главнокомандующим вооруженных сил этой страны и от имени этой страны выносил флаг Грузии, ты был обязан уважать гражданство этой страны», — отметил Маргвелашвили.



Указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства был издан 4 декабря.