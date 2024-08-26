Президент Грузии помиловала 17 заключенных

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала акт о помиловании 17 заключенных, из которых 13 полностью освобождаются от отбывания наказания.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала акт о помиловании 17 заключенных, из которых 13 полностью освобождаются от отбывания наказания.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Грузии.

"Президент Грузии сегодня помиловала 17 осужденных. 13 осужденных полностью освобождаются от дальнейшего отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, среди них две женщины. Четверым осужденным сократили оставшийся срок заключения, среди них одна женщина", - говорится в сообщении.

Имена помилованных граждан не указываются.