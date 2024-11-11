Президент Грузии помиловала 11 осужденных

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 11 осужденных.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 11 осужденных.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в администрации главы государства.

Акт помилования коснулся восьмерых осужденных условно, которые полностью освобождаются наказания. Еще трем осужденным сократили срок оставшегося тюремного заключения.

Преступления, за которые были осуждены заключенные, а также их пол не уточняются.

Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение принимает непосредственно президент на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства, а также на основании заявления самого осужденного и приговора суда.