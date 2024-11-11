О нас

Президент Грузии помиловала 11 осужденных

Президент Грузии помиловала 11 осужденных Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 11 осужденных.
В регионе
11 ноября 2024 г. 15:15
Президент Грузии помиловала 11 осужденных
Саломе Зурабишвили,

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 11 осужденных.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в администрации главы государства.

Акт помилования коснулся восьмерых осужденных условно, которые полностью освобождаются наказания. Еще трем осужденным сократили срок оставшегося тюремного заключения.

Преступления, за которые были осуждены заключенные, а также их пол не уточняются.

Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение принимает непосредственно президент на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства, а также на основании заявления самого осужденного и приговора суда.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
10 ноября 2024 г. 20:00
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
8 ноября 2024 г. 00:06
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы
7 ноября 2024 г. 21:02
Завершился визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан 
Завершился визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан 
6 ноября 2024 г. 18:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi