Президент Грузии помиловал 70 человек в честь религиозного праздника
В регионе
- 14 октября, 2025
- 10:53
Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 70 человек по случаю церковного праздника Светицховлоба.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента.
"Помилование президента коснулось 42 человек, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы, 24 человек, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и с четырех человек снята судимость", - говорится в сообщении.
Религиозный праздник Светицховлоба отмечается в Грузии 14 октября в честь древнего храма в городе Мцхета Светицховели.
Последние новости
11:10
На Солнце произошла вспышка класса М2.0Наука и образование
11:09
Ильхам Алиев поделился публикацией об участии на Саммите мира по Ближнему ВостокуВнешняя политика
11:08
Замминистра: В Азербайджане ежегодно на образование выделяется около 5 млрд манатовНаука и образование
11:06
На освобожденных территориях Азербайджана реализовано почти 1500 проектов закупок за 5 летБизнес
11:05
Лицам с инвалидностью предоставлено 104 тыс. средств реабилитацииСоциальная защита
11:01
Бахар Мурадова: Около 3 тыс. девушек прошли тренинги по профилактике ранних браковСоциальная защита
11:00
ВВП Казахстана за 9 месяцев вырос на 6,3%В регионе
11:00
Трамп: Главное - мир на Ближнем ВостокеДругие страны
10:57