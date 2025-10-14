Президент Грузии помиловал 70 человек в честь религиозного праздника

Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 70 человек по случаю церковного праздника Светицховлоба.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента.

"Помилование президента коснулось 42 человек, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы, 24 человек, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и с четырех человек снята судимость", - говорится в сообщении.

Религиозный праздник Светицховлоба отмечается в Грузии 14 октября в честь древнего храма в городе Мцхета Светицховели.