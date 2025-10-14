Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Президент Грузии помиловал 70 человек в честь религиозного праздника

    В регионе
    • 14 октября, 2025
    • 10:53
    Президент Грузии помиловал 70 человек в честь религиозного праздника

    Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 70 человек по случаю церковного праздника Светицховлоба.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента.

    "Помилование президента коснулось 42 человек, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы, 24 человек, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и с четырех человек снята судимость", - говорится в сообщении.

    Религиозный праздник Светицховлоба отмечается в Грузии 14 октября в честь древнего храма в городе Мцхета Светицховели.

    Грузия помилование заключенные Михаил Кавелашвили

    Последние новости

    11:10

    На Солнце произошла вспышка класса М2.0

    Наука и образование
    11:09

    Ильхам Алиев поделился публикацией об участии на Саммите мира по Ближнему Востоку

    Внешняя политика
    11:08

    Замминистра: В Азербайджане ежегодно на образование выделяется около 5 млрд манатов

    Наука и образование
    11:06

    На освобожденных территориях Азербайджана реализовано почти 1500 проектов закупок за 5 лет

    Бизнес
    11:05

    Лицам с инвалидностью предоставлено 104 тыс. средств реабилитации

    Социальная защита
    11:01

    Бахар Мурадова: Около 3 тыс. девушек прошли тренинги по профилактике ранних браков

    Социальная защита
    11:00

    ВВП Казахстана за 9 месяцев вырос на 6,3%

    В регионе
    11:00

    Трамп: Главное - мир на Ближнем Востоке

    Другие страны
    10:57

    В Азербайджане по межправительственным программам будут обучаться 62 иностранных студента

    Наука и образование
    Лента новостей