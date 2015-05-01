Президент Грузии отклонил новый состав Кабмина

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили отложил на неделю подписание документа о новом составе правительства, переданный ему сегодня на утверждение премьером страны Ираклием Гарибашвили.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил сам глава Грузии сегодня на брифинге.

"Я использую конституционное право и откладываю на неделю представленного мне на подписание списка правительства", - сказал он.

По словам Маргвелашвили, правительству и парламенту необходимо в спокойной обстановке определиться с новым составом Кабмина. Как пояснил грузинский президент, у него сложилось впечатление, что власти работают в режиме форс-мажора.

"Когда еще вчера премьер говорил о смене двух министров, а сегодня мы узнаем о смене трех министров, у меня складывается мнение, что правительство работает в режиме форс-мажора. Я хочу всем напомнить, что мы стоим перед большими вызовами. Как верховный главнокомандующий я хочу поставить вопрос - как часто мы должны менять министров обороны?" - подчеркнул Г.Маргвелашвили.