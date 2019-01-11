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    Президент Грузии отказалась от зарплаты

    Тбилиси. 11 января. REPORT.AZ/ Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась от зарплаты.   

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом глава государства заявила на проведенной пресс-конференции. 

    Она сказала, что получает пенсию из Франции и перечислит свою зарплату в специальный фонд: "Из-за ликвидации Президентского фонда следует поддержать благотворительность. Президент должен в какой-то степени опекать подобные инициативы. Поэтому я приняла решение, чтобы под моей опекой и с помощью общественных лиц был создан фонд. В первую очередь я перечислю в этот фонд свою зарплату. Надеюсь, что моему примеру последуют и другие". 

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