Президент Грузии отказалась от зарплаты

Тбилиси. 11 января. REPORT.AZ/ Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась от зарплаты.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом глава государства заявила на проведенной пресс-конференции.

Она сказала, что получает пенсию из Франции и перечислит свою зарплату в специальный фонд: "Из-за ликвидации Президентского фонда следует поддержать благотворительность. Президент должен в какой-то степени опекать подобные инициативы. Поэтому я приняла решение, чтобы под моей опекой и с помощью общественных лиц был создан фонд. В первую очередь я перечислю в этот фонд свою зарплату. Надеюсь, что моему примеру последуют и другие".