Президент Грузии обеспокоен подписанием договора между Москвой и Цхинвали

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил крайнюю озабоченность по поводу подписания Россией и Южной Осетией договора о союзничестве и интеграции и назвал действия России деструктивными, сообщает Report со ссылкой на Грузия Online.

"Этот шаг против территориальной целостности суверенного государства еще больше осложняет ситуацию после оккупации и переводит ее в степень аннексии", - говорится в специальном заявлении президента, распространенном его пресс-службой вскоре после подписания договора.

Президент Грузии возмущен тем, что на усилия правительства Грузии по урегулированию проблем в грузино-российских отношениях и поиску разумных путей их решения Российская Федерация отвечает совершенно деструктивными действиями, создающими проблему процессу переговоров и крайне обостряющими обстановку.

Георгий Маргвелашвили обращается к мировому сообществу с призывом объединить усилия по пресечению аннексии территорий суверенного государства и остановке тех действий России, которые создают угрозу безопасности не только непосредственных соседей России, но и всей Европы.