​Президент: Грузии необходим диалог с Россией

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ходе своего визита в США заявил, что диалог с Россией "не является темой выбора", он обязателен, однако для него требуется время, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Маргвелашвили находится с рабочим визитом в США, он намерен принять участие в разных мероприятиях в Нью-Йорке и Вашингтоне.

"Диалог с Россией не является темой выбора, нравится нам или нет, диалог с Россией обязателен. Однако для таких переговоров должно созреть время. Российское руководство и внутренний политический дискус должен быть на чем то таком ориентирован, в чем мы увидим что-то общее", - заявил Маргвелашвили во время встречи с грузинской диаспорой в Нью-Йорке.