Президент Грузии не исключила возможности баллотироваться на второй срок

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не исключает возможности баллотироваться на второй срок, однако для этого сначала надо, чтобы оппозиция победила на парламентских выборах, которые состоятся 26 октября 2024 года.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не исключает возможности баллотироваться на второй срок, однако для этого сначала надо, чтобы оппозиция победила на парламентских выборах, которые запланированы на 26 октября 2024 года.

Как передает Report , об этом она рассказала на встрече с грузинской молодежью.

"Я не раз говорила и еще раз повторю, что буду там, где возникнет необходимость довести наше дело до конца. Я хочу быть тем человеком, который защитит результат (парламентских выборов - ред.), донесет его до Брюсселя и получит подтверждение, что нам откроют переговоры [о вступлении в ЕС]. Будет это в роли президента или нет, покажет будущее. Я готова ко всему", - сказала Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили стала президентом Грузии в 2018 году. Тогда ее выбрали сроком на шесть лет вместо привычных пяти в качестве исключения, так как следующий президент будет избран не всеобщим, всенародным голосованием, а 300 выборщиками, среди которых будут депутаты парламента, представители местного самоуправления.

Следующие президентские выборы состоятся в 2024 году после парламентских выборов.