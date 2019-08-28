Президент Грузии назвала условие возобновления диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире Euronews рассказала, в каком случае может произойти возобновление диалога Тбилиси и Москвы, передает Report.

"Чтобы иметь какие-то контакты, возобновить их, нам будет необходимо чётко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы", — заявила С. Зурабишвили.

Она отметила, что России "необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении".

"Когда мы увидим чёткие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем", — добавила президент Грузии.