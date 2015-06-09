Президент Грузии назвал членство страны в НАТО выбором народа

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Углубление сотрудничества с НАТО и доведение его до логического конца, который подразумевает вступление Тбилиси в альянс,- это выбор грузинского народа. Об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на встрече с участниками проходящей в Тбилиси ежегодной конференции стратегических военных партнеров НАТО, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

Как заявил Маргвелашвили, для достижения этой цели делаются не только политические заявления.

"Мы также не только развиваем нашу военную инфраструктуру и наши демократические институты, но и грузинские военнослужащие ценой собственной жизни и здоровья защищают те ценности, которые мы защищаем уже много лет и многие люди посвятили свою жизнь этой цели", - сказал президент.

На встрече обсуждались вопросы отношений Грузии и НАТО, перспективы углубления сотрудничества, а также участия грузинских военнослужащих в военных миссиях альянса, сообщает пресс-служба грузинского президента.

Высокопоставленные представители вооруженных сил стран НАТО и партнеров примут участие 8-10 июня в Тбилиси в ежегодной конференции стратегических военных партнеров НАТО (SMPC 15), сообщала ранее пресс-служба Минобороны Грузии. В ходе форума будут обсуждаться вопросы трансформации НАТО и будущих вызовов безопасности. По информации пресс-службы, участие в конференции принимают представители около 60 стран, среди которых более 20 стран-партнеров альянса.