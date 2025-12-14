Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Президент Грузии: Мирная политика и мирное сосуществование — наша главная цель

    Мирная политика и мирное сосуществование в Грузии - это наша основная цель. Вместе с осетинами и абхазами мы хотим снова жить в единой Грузии, как это было на протяжении веков.

    Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили, говоря о мероприятиях, проведенных в рамках визита премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Туркменистан.

    Президент отметил, что И. Кобахидзе достойно представил Грузию в Туркменистане и во время своего выступления озвучил важные послания о национальных интересах страны, трудностях, глобальной ситуации, а также об оккупированных территориях.

    "Мы все стали свидетелями достойного выступления. В нем содержались открытые и искренние послания об интересах нашего государства, трудностях, с которыми мы сталкиваемся, и об оккупированных территориях, о которых мы говорим практически каждый день", - подчеркнул М. Кавелашвили.

    По словам грузинского президента, основная цель правительства - сохранить единство и будущее страны.

    "Были войны, были ошибки, допущенные обеими сторонами. Но мы должны постепенно закрыть эту болезненную страницу и смотреть в будущее", - отметил он.

    М. Кавелашвили добавил, что на данном этапе эмоциональные подходы и необоснованные предположения не служат интересам страны.

    "Мы не правительство, которое поддается простым провокациям. Вместо того, чтобы выдвигать предположения о том, кто где сидит, мы должны правильно понимать реальность. Наше послание ясно - мы должны быть принципиальными и защищать единство и будущее нашей страны", - сказал президент Грузии.

    Михаил Кавелашвили Грузия президент Грузии
    Gürcüstan Prezidenti: Sülh siyasəti və vahid birgəyaşayış əsas məqsədimizdir
