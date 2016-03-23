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    Президент Грузии и его охранники приняли участие в спасении беременной женщины, попавшей в ДТП

    Информацию подтвердили в администрации президента

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и его охранники приняли участие в спасении беременной женщины, попавшей в ДТП в Тбилиси.

    Как передает Report со ссылкой на «Грузия Online», очевидцем события, которое произошло несколько дней назад, стал грузинский режиссер Гиги Кития.

    «Я стал свидетелем автоаварии. Именно в это время мимо проезжал эскорт президента. Кортеж остановился и из машины выскочили охранники и президент. Им удалось вытащить из перевернувшейся автомашины беременную женщину», — написал Кития в Facebook.

    По информации издания, участие Маргвелашвили в спасении женщины из перевернувшейся в ДТП машины подтвердили в администрации президента.

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