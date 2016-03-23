Президент Грузии и его охранники приняли участие в спасении беременной женщины, попавшей в ДТП

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и его охранники приняли участие в спасении беременной женщины, попавшей в ДТП в Тбилиси.

Как передает Report со ссылкой на «Грузия Online», очевидцем события, которое произошло несколько дней назад, стал грузинский режиссер Гиги Кития.

«Я стал свидетелем автоаварии. Именно в это время мимо проезжал эскорт президента. Кортеж остановился и из машины выскочили охранники и президент. Им удалось вытащить из перевернувшейся автомашины беременную женщину», — написал Кития в Facebook.

По информации издания, участие Маргвелашвили в спасении женщины из перевернувшейся в ДТП машины подтвердили в администрации президента.