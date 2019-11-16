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Президент Грузии: "Грузин и азербайджанцев связывает близкая дружба"

Президент Грузии: "Грузин и азербайджанцев связывает близкая дружба"
Верю, что эта дружба никогда не будет поругана, мы будем беречь её

"Грузины и азербайджанцы — народы, исповедующие разные религии, но, несмотря на различия в вере, нас связывает близкая дружба".

Как сообщает местное бюро Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Грузии Саломе Зурабишвили, адресованном шейх уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде в связи с 70-летним юбилеем и 40-летием деятельности.

"Я всегда вижу личный вклад, внесенный Вами и Католикос-Патриархом Грузии, в поддержании и укреплении этих отношений. Верю, что эта дружба никогда не будет поругана, мы будем беречь её, и этим сильнее укрепим регион, для которого жизненно важны мир и развитие", — говорится в поздравительном послании президента Грузии Саломе Зурабишвили.

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