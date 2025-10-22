Президент Финляндии совершит официальный визит в Казахстан на следующей неделе

Президент Финляндии Александр Стубб 28-29 октября по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетит страну с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает Акорда.

"В рамках визита запланированы переговоры глав государств, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, вопросы глобальной и региональной повестки", - говорится в сообщении.

В марте Токаев и Стубб провели телефонный разговор, тогда и обсуждался визит президента Финляндии. Стороны подчеркнули значимость координации усилий в рамках многосторонних организаций в целях обеспечения устойчивого развития, продвижения глобального мира и безопасности.