Президент Финляндии совершит официальный визит в Казахстан на следующей неделе
В регионе
- 22 октября, 2025
- 09:51
Президент Финляндии Александр Стубб 28-29 октября по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетит страну с официальным визитом.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает Акорда.
"В рамках визита запланированы переговоры глав государств, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, вопросы глобальной и региональной повестки", - говорится в сообщении.
В марте Токаев и Стубб провели телефонный разговор, тогда и обсуждался визит президента Финляндии. Стороны подчеркнули значимость координации усилий в рамках многосторонних организаций в целях обеспечения устойчивого развития, продвижения глобального мира и безопасности.
