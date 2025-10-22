Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Президент Финляндии совершит официальный визит в Казахстан на следующей неделе

    В регионе
    • 22 октября, 2025
    • 09:51
    Президент Финляндии совершит официальный визит в Казахстан на следующей неделе

    Президент Финляндии Александр Стубб 28-29 октября по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетит страну с официальным визитом.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает Акорда.

    "В рамках визита запланированы переговоры глав государств, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, вопросы глобальной и региональной повестки", - говорится в сообщении.

    В марте Токаев и Стубб провели телефонный разговор, тогда и обсуждался визит президента Финляндии. Стороны подчеркнули значимость координации усилий в рамках многосторонних организаций в целях обеспечения устойчивого развития, продвижения глобального мира и безопасности.

    Александр Стубб Казахстан Финляндия официальный визит

    Последние новости

    10:09

    ЦБА обновил прогноз по инфляции на 2025–2026 годы

    Финансы
    10:06

    Южная Корея провела экстренное совещание после запуска ракет КНДР

    Другие страны
    10:04

    Сегодня в Лиге чемпионов УЕФА состоятся еще 9 матчей

    Футбол
    10:03

    ЦБА сохранил учетную ставку на уровне 7%

    Финансы
    09:55
    Фото

    В Гяндже изъяли более 200 бутылок контрафактной водки

    Здоровье
    09:54

    В столице Грузии стартует V Тбилисский форум "Шелковый путь"

    Внешняя политика
    09:51

    Президент Финляндии совершит официальный визит в Казахстан на следующей неделе

    В регионе
    09:48

    Казахстан разместил евробонды на $1,5 млрд

    Финансы
    09:43

    В Уганде в цепной аварии с участием автобусов погибли 63 человека

    Другие страны
    Лента новостей