Президент Финляндии посетит Узбекистан с официальным визитом
В регионе
- 17 октября, 2025
- 10:17
Президент Финляндии Александр Стубб совершит официальный визит в Узбекистан 30-31 октября 2025 года.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Финляндии.
31 октября в Ташкенте состоится встреча Александра Стубба с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений между Финляндией и Узбекистаном, вопросы геополитики и их региональные последствия для Европы и Центральной Азии, а также ситуацию вокруг конфликта России и Украины.
В рамках визита президент Финляндии примет участие в бизнес-семинаре, выступит с лекцией в Университете мировой экономики и дипломатии и встретится с экспертами по вопросам внешней политики.
