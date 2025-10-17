Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    В регионе
    • 17 октября, 2025
    • 10:17
    Президент Финляндии посетит Узбекистан с официальным визитом

    Президент Финляндии Александр Стубб совершит официальный визит в Узбекистан 30-31 октября 2025 года.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Финляндии.

    31 октября в Ташкенте состоится встреча Александра Стубба с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений между Финляндией и Узбекистаном, вопросы геополитики и их региональные последствия для Европы и Центральной Азии, а также ситуацию вокруг конфликта России и Украины.

    В рамках визита президент Финляндии примет участие в бизнес-семинаре, выступит с лекцией в Университете мировой экономики и дипломатии и встретится с экспертами по вопросам внешней политики.

