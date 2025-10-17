Президент Финляндии посетит Узбекистан с официальным визитом

Президент Финляндии Александр Стубб совершит официальный визит в Узбекистан 30-31 октября 2025 года.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Финляндии.

31 октября в Ташкенте состоится встреча Александра Стубба с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений между Финляндией и Узбекистаном, вопросы геополитики и их региональные последствия для Европы и Центральной Азии, а также ситуацию вокруг конфликта России и Украины.

В рамках визита президент Финляндии примет участие в бизнес-семинаре, выступит с лекцией в Университете мировой экономики и дипломатии и встретится с экспертами по вопросам внешней политики.