Президент Беларуси произвел кадровые перестановки в правительстве страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Юрия Шулейко вице-премьером по вопросам агропромышленного комплекса (АПК).

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Юрия Шулейко вице-премьером по вопросам агропромышленного комплекса (АПК).

Как передает Report, об этом сообщают белорусские СМИ со ссылкой на БЕЛТА.

До настоящего времени Шулейко занимал должность председателя Брестского облисполкома, на которую был назначен в 2021 году.

Кроме того, Лукашенко назначил Дмитрия Крутого главой Администрации президента, а первым замглавы - Наталью Петкевич.

Президент Беларуси также назначил министром промышленности Александра Ефимова, а главой МИД - Максима Рыженкова.