Президент Беларуси прибыл с официальным визитом в Узбекистан

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Узбекистан.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Узбекистан.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.

Самолет главы государства приземлился в Международном аэропорту имени Ислама Каримова. У трапа Лукашенко встретила делегация во главе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

В Ташкенте Лукашенко проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Они обсудят вопросы углубления межгосударственных отношений, интенсификация торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

"Особое внимание стороны уделят развитию кооперационных связей в различных отраслях промышленности, сотрудничеству в сельском хозяйстве, науке, образовании и туризме", - сообщила пресс-служба президента Беларуси.

Они также обсудят региональную и мировую повестку дня, взаимодействие двух стран в интеграционных структурах и на международной арене.

