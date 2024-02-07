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Президент Беларуси прибыл с официальным визитом в Узбекистан

Президент Беларуси прибыл с официальным визитом в Узбекистан Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Узбекистан.
В регионе
7 февраля 2024 г. 18:27
Президент Беларуси прибыл с официальным визитом в Узбекистан

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Узбекистан.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.

Самолет главы государства приземлился в Международном аэропорту имени Ислама Каримова. У трапа Лукашенко встретила делегация во главе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

В Ташкенте Лукашенко проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Они обсудят вопросы углубления межгосударственных отношений, интенсификация торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

"Особое внимание стороны уделят развитию кооперационных связей в различных отраслях промышленности, сотрудничеству в сельском хозяйстве, науке, образовании и туризме", - сообщила пресс-служба президента Беларуси.

Они также обсудят региональную и мировую повестку дня, взаимодействие двух стран в интеграционных структурах и на международной арене.

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