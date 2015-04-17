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    Президент Беларуси посетит Грузию

    Визит осуществляется по инициативе белорусской стороны

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Президент Белоруссии Александр Лукашенко 23-24 апреля совершит визит в Грузию. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил спикер МИД Грузии Давид Кереселидзе. 

    По его словам, в рамках визита Лукашенко встретится со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Давидом Усупашвили.

    Белорусский президент прибудет в Грузию вместе с бизнес-делегацией. По словам Давида Кереселидзе, другие детали программы визита пока еще уточняются.

    Александр Лукашенко посетит и Батуми. Визит осуществляется по инициативе белорусской стороны. 

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