Президент Беларуси посетит Грузию

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Президент Белоруссии Александр Лукашенко 23-24 апреля совершит визит в Грузию. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил спикер МИД Грузии Давид Кереселидзе.

По его словам, в рамках визита Лукашенко встретится со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Давидом Усупашвили.

Белорусский президент прибудет в Грузию вместе с бизнес-делегацией. По словам Давида Кереселидзе, другие детали программы визита пока еще уточняются.

Александр Лукашенко посетит и Батуми. Визит осуществляется по инициативе белорусской стороны.

