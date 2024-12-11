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Президент Беларуси одобрил проект соглашения о подготовке кадров для пенитенциарных служб стран СНГ

Президент Беларуси одобрил проект соглашения о подготовке кадров для пенитенциарных служб стран СНГ Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил проект соглашения как основу для переговоров о подготовке специалистов для пенитенциарных служб стран СНГ.
В регионе
11 декабря 2024 г. 20:19
Президент Беларуси одобрил проект соглашения о подготовке кадров для пенитенциарных служб стран СНГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил проект соглашения как основу для переговоров о подготовке специалистов для пенитенциарных служб стран СНГ.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Отмечается, что соответствующий указ №461 глава государства подписал 11 декабря.

По данным пресс-службы, Лукашенко уполномочил МВД Беларуси на проведение переговоров по проекту соглашения, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера.

Правительство уполномочено на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

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