Президент Беларуси одобрил проект соглашения о подготовке кадров для пенитенциарных служб стран СНГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил проект соглашения как основу для переговоров о подготовке специалистов для пенитенциарных служб стран СНГ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил проект соглашения как основу для переговоров о подготовке специалистов для пенитенциарных служб стран СНГ.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Отмечается, что соответствующий указ №461 глава государства подписал 11 декабря.

По данным пресс-службы, Лукашенко уполномочил МВД Беларуси на проведение переговоров по проекту соглашения, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера.

Правительство уполномочено на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

