Президент Армении заявил, что страна перестала быть "младшим братом" России

Армянский президент Ваагн Хачатурян заявил, что Россия больше не воспринимает Армению как "младшего брата", между странами установились партнерские отношения.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью RTVI.

"Сейчас совсем другие отношения с Россией - партнерские. Отношение России к Армении - не так, как к старшему-младшему брату, а просто партнерское. Чего мы добивались последние четыре года в действительности", - заявил Хачатурян.

По словам президента, в Ереване хотят, чтобы "российские коллеги учитывали самостоятельные решения армянских властей".