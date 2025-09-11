Президент Армении заявил, что страна перестала быть "младшим братом" России
В регионе
- 11 сентября, 2025
- 22:08
Армянский президент Ваагн Хачатурян заявил, что Россия больше не воспринимает Армению как "младшего брата", между странами установились партнерские отношения.
Как передает Report, об этом он сказал в интервью RTVI.
"Сейчас совсем другие отношения с Россией - партнерские. Отношение России к Армении - не так, как к старшему-младшему брату, а просто партнерское. Чего мы добивались последние четыре года в действительности", - заявил Хачатурян.
По словам президента, в Ереване хотят, чтобы "российские коллеги учитывали самостоятельные решения армянских властей".
Последние новости
22:52
Экс-президента Бразилии Болсонару признали виновным в заговореДругие страны
22:28
Фото
Видео
Зеленский встретился в Киеве со спецпредставителем президента США КеллогомДругие страны
22:15
Макрон заявил об отправке в Польшу трех истребителей RafaleДругие страны
22:12
США выделят Армении первый транш на $145 млн для реализации TRIPPВ регионе
22:08
Президент Армении заявил, что страна перестала быть "младшим братом" РоссииВ регионе
22:00
ЦАХАЛ заявил о нейтрализации одного из членов "Хезболлах" на юге ЛиванаДругие страны
21:54
Жену проармянского экс-сенатора Менендеса осудили на 4,5 года за содействие мужу в коррупцииДругие страны
21:39
США заверили Венгрию в продолжении мирных усилий в УкраинеДругие страны
21:33
Фото