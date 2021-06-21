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Президент Армении выступил за отказ от парламентской формы правления

Президент Армении выступил за отказ от парламентской формы правления Армения должна поменять конституцию, чтобы вновь стать президентской республикой и более предсказуемой страной для всех. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент Армении Армен Саркисян, выступая по видеосвязи во время Катар
В регионе
21 июня 2021 г. 18:49
Президент Армении выступил за отказ от парламентской формы правления
Армен Саркисян

Армения должна поменять конституцию, чтобы вновь стать президентской республикой и более предсказуемой страной для всех. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент Армении Армен Саркисян, выступая по видеосвязи во время Катарского экономического форума.

"Я уверен, что у нас есть большой потенциал развития, прежде всего IT-технологий, но перед этим мы должны поменять конституцию, вернуть обратно президентское правление, поскольку с текущей конституцией Армения не является ни президентской, ни парламентской республикой, когда правит премьер-министр. И получилось так, что у людей есть большая власть, но нет ответственности", - сказал Саркисян.

В 2015 году после принятия поправок в конституцию Армении перешла от президентской к парламентской форме правления.

Накануне в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает на парламентских выборах с 53,92% по итогам подсчета голосов со всех участков, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%.

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