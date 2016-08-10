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    Президент Армении распустил аппарат Совета национальной безопасности

    Распоряжение вступает в силу на десятый день после официальной публикации

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян подписал распоряжение о роспуске аппарата Совета национальной безопасности, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Документом руководителю администрации президента и секретарю Совета нацбезопасности поручено до 1 сентября представить на утверждение главы государства устав и структуру новосозданного секретариата Совбеза вместе с другими смежными правовыми актами.

    Распоряжение вступает в силу на десятый день после официальной публикации.

    Отмечается, что решение принято с целью повышения роли Совета национальной безопасности для оперативного, эффективного и скоординированного реагирования на современные внутренние и внешние вызовы.

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