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    ​Президент Армении посетит Германию с официальным визитом

    По мнению экспертов, основной темой переговоров станет обострение ситуации в зоне карабахского конфликта

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян 6-7 апреля посетит Германию с официальным визитом.

    Как передает Report, об этом сообщила во вторник пресс-служба главы армянского государства.

    В рамках визита Саргсян намерен встретиться с президентом Германии Йоахимом Гауком, канцлером Ангелой Меркель, главой бундестага Норбертом Ламмертом, а также министром иностранных дел, действующим председателем ОБСЕ Франком-Вальтером Штайнмайером.

    По мнению экспертов, основной темой переговоров в ходе визита главы Армении станет обострение ситуации в зоне карабахского конфликта.

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