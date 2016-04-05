​Президент Армении посетит Германию с официальным визитом

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян 6-7 апреля посетит Германию с официальным визитом.

Как передает Report, об этом сообщила во вторник пресс-служба главы армянского государства.

В рамках визита Саргсян намерен встретиться с президентом Германии Йоахимом Гауком, канцлером Ангелой Меркель, главой бундестага Норбертом Ламмертом, а также министром иностранных дел, действующим председателем ОБСЕ Франком-Вальтером Штайнмайером.

По мнению экспертов, основной темой переговоров в ходе визита главы Армении станет обострение ситуации в зоне карабахского конфликта.