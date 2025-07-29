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Президент Армении подчеркнул важность открытия Зангезурского коридора

Президент Армении подчеркнул важность открытия Зангезурского коридора Президент Армении Ваагн Хачатурян рассказал жителям Сюника о важности открытия дороги, соединяющей Азербайджан и Нахчыван.
В регионе
29 июля 2025 г. 18:37
Президент Армении подчеркнул важность открытия Зангезурского коридора

Президент Армении Ваагн Хачатурян рассказал жителям Сюника о важности открытия дороги, соединяющей Азербайджан с его неотъемлемой частью Нахчыванской Автономной Республикой.

Как передает Report со ссылкой на News.am, об этом он заявил на встрече в Сюнике.

По его словам, Сюник (Зангезурский коридор - ред.) станет воротами для дальнейшего развития Армении.

"Если мы сможем открыть ворота Сюника, я имею в виду возможности 43-х километров, то можете быть уверены, что будущее предоставит нам большие возможности для развития. Наша цель - подписать мирное соглашение (с Азербайджаном - ред.) в ближайшее время", - подчеркнул Хачатурян.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan Prezidenti Zəngəzur dəhlizinin açılmasının vacibliyini vurğulayıb

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