Президент Армении подчеркнул важность открытия Зангезурского коридора

Президент Армении Ваагн Хачатурян рассказал жителям Сюника о важности открытия дороги, соединяющей Азербайджан и Нахчыван.

Президент Армении Ваагн Хачатурян рассказал жителям Сюника о важности открытия дороги, соединяющей Азербайджан с его неотъемлемой частью Нахчыванской Автономной Республикой.

Как передает Report со ссылкой на News.am, об этом он заявил на встрече в Сюнике.

По его словам, Сюник (Зангезурский коридор - ред.) станет воротами для дальнейшего развития Армении.

"Если мы сможем открыть ворота Сюника, я имею в виду возможности 43-х километров, то можете быть уверены, что будущее предоставит нам большие возможности для развития. Наша цель - подписать мирное соглашение (с Азербайджаном - ред.) в ближайшее время", - подчеркнул Хачатурян.