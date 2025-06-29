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Президент Армении обсудил с главой дипломатии ЕС сотрудничество в сфере энергетики

Президент Армении обсудил с главой дипломатии ЕС сотрудничество в сфере энергетики Президент Армении Ваагн Хачатурян принял в Ереване вице-президента Еврокомиссии и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас.
В регионе
29 июня 2025 г. 13:56

Президент Армении Ваагн Хачатурян принял в Ереване вице-президента Еврокомиссии и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Армении.

"Армения сегодня встала на путь, который в общем плане можно назвать путем демократии, и сотрудничество с Евросоюзом в данном контексте очень важно. Наше успешное сотрудничество охватывает почти все направления - политическое, экономическое, социальное, парламентское", - заявил Хачатурян.

Со своей стороны Каллас отметила, что ценит тесное сотрудничество с Арменией, отметив, что ЕС заинтересован в установлении устойчивого мира в регионе.

На встрече стороны обсудили широкий круг вопросов многопланового сотрудничества между Арменией и ЕС, возможности его расширения в сфере энергетики, в частности возобновляемой. Также была подчеркнута важность формирования новых инициатив в рамках сотрудничества.

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