Президент Армении обсудил нормализацию отношений со спикером парламента Турции

Президент Армении Ваагн Хачатурян провел в Ашхабаде короткие переговоры со спикером парламента Турции Нуманом Куртулмушем.

Президент Армении Ваагн Хачатурян провел в Ашхабаде короткие переговоры со спикером парламента Турции Нуманом Куртулмушем.

Как передает Report, об этом он сообщил агентству "Арменпресс".

"Произошла очень короткая беседа… Опять же был тот же разговор – о мирной жизни, открытии границ и установлении дипломатических отношений", - сказал Хачатурян.

По мнению Хачатуряна, все понимают, что армяно-турецкие отношения вступают в новый этап, и стороны не упускают случая для встреч и обсуждения вопросов урегулирования.

"Это говорит о том, что урегулирование отношений в обозримом будущем может стать реальностью. Это касается и открытия границ, и установления дипотношений", - отметил Хачатурян.