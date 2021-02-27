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Президент Армении не стал увольнять главу Генштаба

Президент Армении не стал увольнять главу Генштаба Президент Армении Армен Саркисян принял решение не подписывать предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, который вместе с высшим командным составом армии потребовал отставки главы армянского кабмина
В регионе
27 февраля 2021 г. 18:11
Президент Армении не стал увольнять главу Генштаба
Армен Саркисян

Президент Армении Армен Саркисян принял решение не подписывать предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, который вместе с высшим командным составом армии потребовал отставки главы армянского кабмина.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президентского аппарата.

"Президент в рамках своих конституционных полномочий вернул проект указа с возражениями. Президент преследует одну цель - защитить страну от угроз против конституционного строя и безопасности, обеспечить стабильность страны, нормальную деятельность вооруженных сил", - отмечается в сообщении.

Саркисян при этом заявил, что не поддерживает ни одну из политических сил, а указ об увольнении начальника Генштаба, по мнению юристов, противоречит конституции.

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