​Президент Армении назначил врио глав СНБ и полиции

Президент Армении Армен Саркисян назначил в четверг временно исполняющих обязанности руководителей Службы национальной безопасности и полиции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в президентской пресс-службе.

"Назначить Эдуарда Мартиросяна временно исполняющим обязанности директора Службы национальной безопасности, Армана Саркисяна – временно исполняющим обязанности начальника полиции", - говорится в указе Саркисяна, текст которого размещен на его сайте.

Ранее президент по предложению премьера уволил глав двух силовых структур - директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна и начальника полиции Валерия Осипяна.