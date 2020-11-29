Президент Армении: Это кризис не страны или государства, а нации

Армен Саркисян, президент Армении, на встрече с представителями армянской общины в Москве заявил, что внеочередные выборы и формирование правительства национального единства являются цивилизованным путем преодоление кризиса в стране, вызванного эскалацией

Армен Саркисян, президент Армении, на встрече с представителями армянской общины в Москве заявил, что внеочередные выборы и формирование правительства национального единства являются цивилизованным путем преодоление кризиса в стране, вызванного эскалацией конфликта в Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявили в пресс-службе президента Армении.

"В любой стране, где происходит такая большая трагедия, есть решение: правительство, которое к этому привело, должно уйти. Если политик силен, он может потом вернуться... Есть цивилизованный путь - досрочные выборы, создание временного правительства национального единства", - цитирует пресс-служба слова президента. По его словам, это не означает, что у каждой партии должен быть свой министр во временном правительстве. Саркисян считает, что правительство, предпочтительно технократическое, должен сформировать уважаемый всеми человек. По словам президента, это правительство должно работать полгода или год, до новых выборов, "когда народ снова передаст мандат какой-то силе".

Он добавил, что в этот период необходимо провести референдум, изменив конституцию. Саркисян считает, что должен быть баланс между парламентом, правительством и институтом президента. "Я считаю, что, даже если мы останемся парламентской страной, президент должен избираться народом. В нашей стране все должности назначаются парламентом, а где баланс?" - процитировали в пресс-службе слова президента.

Он считает также, что наличие или отсутствие кризиса в стране нельзя оценивать по количеству протестующих на площади. "Если бы на площади вообще никого не было, означало ли это, что кризиса нет? Посмотрите вокруг, мы все в кризисной ситуации. Это кризис не страны или государства, а нации - правозащитный, психологический, финансовый, экономический, гуманитарный. Не все жители вернутся в Карабах, некоторые останутся в Армении, кто позаботится о них?" - приводит пресс-служба слова Саркисяна. Следовательно, по мнению армянского лидера, "прежде всего, мы должны признать, что у нас кризис, а значит, мы не можем продолжать, как раньше, так как Армения - другая страна".