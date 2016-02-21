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    Пресс-секретарь Эрдогана: «Теракт в Анкаре скажется на позиции Турции в отношении войны в Сирии»

    За кровавым терактом в турецкой столице последуют масштабные ответные действия

    Баку. 21 Февраля. REPORT.AZ/ «Теракт 17 февраля в Анкаре, унесший жизни 28 человек, скажется на позиции Турции в отношении войны в Сирии».

    Как передает Report со ссылкой на Daily Sabah, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрахим Калын.

    По его словам, за кровавым терактом в Анкаре "последуют масштабные ответные действия".

    "Турецкие власти намерены преследовать террористов, где бы они не находились: в Турции, в Сирии, или на горе Кандиль в Северном Ираке", - сказал он.

    Кроме того, Калын в очередной раз обвинил Военно-космические силы Российской Федерации в том, что они наносят удары по мирным жителям Сирии.

    Отметим, ранее стало известно, что Рабочая партия Курдистана взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре. 

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