Пресс-секретарь правительства Ирана заразился коронавирусом

Пресс-секретарь правительства Ирана Али Рабии был госпитализирован после того, как сделанная им проверка на COVID-19 дала положительный результат

Пресс-секретарь правительства Ирана Али Рабии был госпитализирован после того, как сделанная им проверка на COVID-19 дала положительный результат, сообщает Report cо ссылкой на израильские СМИ.

На протяжении последних дней Рабии испытывал недомогание, сопровождавшееся симптомами коронавирусной инфекции.

По официальным данным, в Иране зарегистрировано 293 606 носителей коронавируса. 15 912 из них скончались.

За минувшие сутки число жертв инфекции в Исламской республике возросло на 212 человек. Смертность составляет 5,4%.