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Пресс-секретарь правительства Ирана заразился коронавирусом

Пресс-секретарь правительства Ирана заразился коронавирусом Пресс-секретарь правительства Ирана Али Рабии был госпитализирован после того, как сделанная им проверка на COVID-19 дала положительный результат
В регионе
27 июля 2020 г. 16:34
Пресс-секретарь правительства Ирана заразился коронавирусом

Пресс-секретарь правительства Ирана Али Рабии был госпитализирован после того, как сделанная им проверка на COVID-19 дала положительный результат, сообщает Report cо ссылкой на израильские СМИ. 

На протяжении последних дней Рабии испытывал недомогание, сопровождавшееся симптомами коронавирусной инфекции. 

По официальным данным, в Иране зарегистрировано 293 606 носителей коронавируса. 15 912 из них скончались.

За минувшие сутки число жертв инфекции в Исламской республике возросло на 212 человек. Смертность составляет 5,4%.

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Версия на азербайджанском языке İranın Prezident Administrasiyasının mətbuat katibi koronavirusa yoluxub

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