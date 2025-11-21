Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Премьеры Армении и Казахстана обсудили развитие торгово-экономических отношений

    В регионе
    • 21 ноября, 2025
    • 16:10
    Премьеры Армении и Казахстана обсудили развитие торгово-экономических отношений

    Премьер-министры Армении и Казахстана Никол Пашинян и Олжас Бектенов в Астане обсудили вопросы углубления торгово-экономических отношений между двумя странами, а также восстановления авиасообщения.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    По словам Пашиняна, нынешняя динамика сотрудничества неплохая, но имеется большой потенциал для развития.

    "Из-за транспортных ограничений мы не смогли использовать этот потенциал. Сейчас открываются новые транспортные возможности. У нас была возможность обсудить с президентом Токаевым (президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - ред.) вопрос восстановления авиасообщения между нашими странами, и я был бы благодарен за вашу поддержку в этом вопросе. В нашей стране происходят активные процессы, связанные с авиаперевозками, но рынок пока находится в стадии формирования. Было бы очень хорошо, если бы казахстанские компании проявили инициативу в этом вопросе", - отметил он.

