Премьер России в Пекине встретится с лидером КНР
В регионе
- 31 октября, 2025
- 11:31
Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит с визитом КНР 3-4 ноября.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба кабмина.
"В Пекине Михаил Мишустин встретится с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином", - говорится в сообщении.
