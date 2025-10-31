Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Премьер России в Пекине встретится с лидером КНР

    В регионе
    • 31 октября, 2025
    • 11:31
    Премьер России в Пекине встретится с лидером КНР

    Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит с визитом КНР 3-4 ноября.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба кабмина.

    "В Пекине Михаил Мишустин встретится с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином", - говорится в сообщении.

    Михаил Мишустин Россия Китай Си Цзиньпин

    Последние новости

    12:18

    Новый законопроект "О госуслугах" принят в последнем чтении

    Милли Меджлис
    12:17

    ММ принял в последнем чтении поправки в закон "Об автомобильном транспорте"

    Милли Меджлис
    12:14

    Азербайджан удвоил доход от экспорта золота

    Бизнес
    12:14

    В бюджете Армении на 2026 год не заложены деньги на ремонт ж/д, ведущей в Нахчыван

    В регионе
    12:10

    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию более чем на 4%

    Бизнес
    12:10
    Фото

    В Ходжалы похоронены два шехида I Карабахской войны

    Происшествия
    12:08

    ММ утвердил поправки в законодательство о деятельности адвокатов

    Милли Меджлис
    12:07

    Реставрация исторической мечети в селе Киш завершится в 2025 году

    Туризм
    12:03

    Председатель КНР провел переговоры с премьером Таиланда

    Другие страны
    Лента новостей