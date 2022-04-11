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Премьер-министр: Второго фронта в Грузии не будет

Премьер-министр: Второго фронта в Грузии не будет Второго фронта в Грузии не будет. Мы не допустим этого. Мы будем продолжать защищать наших граждан и наше государство.
В регионе
11 апреля 2022 г. 12:34
Премьер-министр: Второго фронта в Грузии не будет
Ираклий Гарибашвили

Власти Грузии не допустят открытия второго фронта на территории страны.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Мы должны сохранить мир, стабильность и способствовать развитию. Никакого второго фронта в Грузии не будет. Мы не допустим этого и продолжим защищать наших граждан, наше государство", - сказал премьер-министр.

Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилова заявил, что открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. В качестве примеров для открытия второго фронта он привел территории Грузии.

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