Премьер-министр Украины отменил свой визит в Швейцарию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отменил свой официальный рабочий визит в Берн (Швейцария), запланированный на среду.
Как передает Report, об этом сообщила телерадиокомпания RSI со ссылкой на МИД Швейцарии.
"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отменил официальный рабочий визит в Берн, запланированный на среду... из-за форс-мажорных обстоятельств", - говорится в сообщении.
Причины отмены визаита не утрочняются. При этом во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что украинская делегация примет участие в международной конференции высокого уровня по разминированию Украины в Лозанне.