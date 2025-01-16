О нас

Премьер Грузии посетит Азербайджан с первым зарубежным визитом после переизбрания

Премьер Грузии посетит Азербайджан с первым зарубежным визитом после переизбрания Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетит Азербайджан 17 января.
В регионе
16 января 2025 г. 14:12
Премьер Грузии посетит Азербайджан с первым зарубежным визитом после переизбрания

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетит Азербайджан 17 января с первым зарубежным визитом после переизбрания на пост главы правительства.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии.

Кобахидзе вместе с азербайджанским коллегой Али Асадовым возглавят заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном. В заседании примут участие члены правительств обеих стран.

Также запланированы встречи Ираклия Кобахидзе официальными лицами Азербайджана.

В состав грузинской делегации войдут первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр культуры Тинатин Рухадзе и глава правительственной администрации Леван Жоржолиани.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Georgian prime minister to visit Azerbaijan on January 17
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri Azərbaycana gəlir

Самое читаемое

Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
12 января 2025 г. 13:54
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
10 января 2025 г. 05:49
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
13 января 2025 г. 09:14
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу
10 января 2025 г. 05:22
В двух районах Баку введут ограничения на газоснабжение
В двух районах Баку введут ограничения на газоснабжение
9 января 2025 г. 19:11
Обнародованы цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана за границу в январе
Обнародованы цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана за границу в январе
11 января 2025 г. 17:06
Скончалась актриса Чимназ Султанова
Скончалась актриса Чимназ Султанова
15 января 2025 г. 20:01
Число путешествующих авиатранспортом из Азербайджана увеличилось почти на 30%
Число путешествующих авиатранспортом из Азербайджана увеличилось почти на 30%
9 января 2025 г. 16:08
Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США
Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США
14 января 2025 г. 19:44
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
13 января 2025 г. 14:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi