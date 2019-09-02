Премьер-министр Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии подал в отставку

2 сентября, 2019 12:37

https://report.az/storage/news/b77681a72537cc9424a4a4c18b762123/bec860f5-4262-4c86-9ec4-6bb608e1ae95_292.jpg Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку. Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространил сам глава правительства. Отметим, что вчера в штабе правящей партии "Грузинская мечта" прошли обсуждения относительно правительственных изменений. Согласно распространенной неофициальной информации, на данном посту М.Бахтадзе сменит нынешний министр внутренних дел Георгий Гахария. Политический секретарь правящей партии Ираклий Гарибашвили получит пост министра внутренних дел страны.