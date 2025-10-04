Премьер Грузии о штурме президентского дворца: Виновные будут преданы суду

Все участники штурма здания президентского дворца будут идентифицированы и привлечены к ответственности.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом на брифинге заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Радикалы рассчитывали собрать на митинг значительно больше людей, но, когда организаторы увидели, что не смогли даже заполнить площадь Свободы, они в срочном порядке призвали сторонников к насильственным действиям. Ранее они анонсировали планы насильственно изменить конституционный строй", - отметил Кобахидзе.

По его словам, власти неоднократно предупреждали радикалов о том, что в случае применения насилия против них будут приняты строгие меры.

"Сегодня будут пресечены все насильственные действия, а в ближайшие дни будут приняты решительные меры, поскольку произошедшее у президентского дворца является уголовным преступлением. Все, кто участвовал в этих действиях, будут преданы суду", - подчеркнул премьер-министр.

Кобахидзе также заявил, что организаторы митинга действовали как иностранные агенты и выполняли полученное задание.

Он добавил, что в ходе столкновений у президентского дворца несколько полицейских получили травмы, один из них - тяжёлые.