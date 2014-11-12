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    Премьер-министр: Астана заинтересована в ускорении строительства магистрали Баку-Тбилиси-Карс

    Премьер-министры Казахстана и Грузии провели встречу в Астане

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Казахстан заинтересован в ускорении завершения строительства железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс. Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Казахстан", об этом  заявил премьер-министр Казахстана Карим Масимов в ходе совместного заявления по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Астане.

    «Сегодня мы обсудили проблемы двустороннего сотрудничества, определили дальнейшее расширение развития и взаимодействия. Между нашими странами есть неиспользованные запасы для расширения двусторонней торговли — транспорт, связь, сельскохозяйственный комплекс, туризм», — заявил К. Масимов.

    По словам Масимова, главным вопросом на повестке дня сейчас является расширение транспортно-транзитных коридоров. «Мы заинтересованы в ускорении завершения строительства железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс, которая обеспечит вывоз казахстанской продукции через Каспийское море в Европу и грузинских товаров через территорию Казахстана в Центральную Азию и Китай», — отметил премьер-министр Казахстана.

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