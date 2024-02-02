Премьер-министр Армении отправился в Казахстан с рабочим визитом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом отправился в Казахстан, где будет председательствовать на очередном заседании Евразийского межправсовета.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом отправился в Казахстан, где будет председательствовать на очередном заседании Евразийского межправсовета.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба кабмина Армении.

Запланировано обсуждение текущего состояния и перспектив развития интегрированной информационной системы ЕАЭС, плана мероприятий по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли, интеграционного взаимодействия железных дорог стран ЕАЭС.

Кроме того, Евразийский межправительственный совет рассмотрит макроэкономическую ситуацию в странах ЕАЭС и предложения по обеспечению устойчивого экономического развития.