Мамука Бахтадзе: Грузия заплатила оккупацией своих земель за членство в "Восточном партнерстве"

Грузия хороший пример того, какой трансформативной силой обладает ЕС.

Как сообщает Report, об этом выступая на панели "10-летие Восточного партнерства: Достижения и вызовы в получении конкретных результатов" в рамках проходящей в Брюсселе конференции высокого уровня, посвященной десятилетию программы "Восточное партнерство", сказал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

"Этот путь для нас - национальный выбор. Мы заплатили за это большой ценой, в частности оккупацией 20% наших территорий. Наше прошлое было европейским и таким же образом мы нацелены на будущее. Эти 10 лет были невероятными для нашей страны. Я думаю, мы обладаем еще большим потенциалом", - заявил М.Бахтадзе.

Грузинский премьер также подчеркнул, что его страна заинтересована в секторальной интеграции, что "десять лет назад программа "Восточного партнерства" была очень смелой идеей".