Премьер Грузии совершит визит в Китай

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетит Шанхай по приглашению премьер-министра КНР Ли Цяня.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении правительства Грузии.

В рамках визита Кобахидзе планирует встретиться с премьер-министром Китая.

"Кроме того, Ираклий Кобахидзе примет участие в церемонии открытия Китайской международной импортной выставки, в которой Грузия в этом году участвует в качестве почетного гостя. На выставке будут представлены более 40 грузинских компаний", - говорится в заявлении правительства Грузии.