Премьер Грузии совершит визит в Китай
В регионе
- 03 ноября, 2025
- 10:55
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетит Шанхай по приглашению премьер-министра КНР Ли Цяня.
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении правительства Грузии.
В рамках визита Кобахидзе планирует встретиться с премьер-министром Китая.
"Кроме того, Ираклий Кобахидзе примет участие в церемонии открытия Китайской международной импортной выставки, в которой Грузия в этом году участвует в качестве почетного гостя. На выставке будут представлены более 40 грузинских компаний", - говорится в заявлении правительства Грузии.
Последние новости
11:08
Фото
Сборная Азербайджана по армрестлингу стала победителем чемпионата мира в БакуИндивидуальные
10:58
В Баку 68-летний мужчина скончался после падения из окнаПроисшествия
10:55
Премьер Грузии совершит визит в КитайВ регионе
10:41
Фото
Азербайджан и Украина обсудили совместное производство лекарствЭкономика
10:33
Нефть умеренно выросла в цене после объявления решений по добыче восьмерки ОПЕК+Энергетика
10:32
Мобильная служба ASAN будет действовать в регионахСоциальная защита
10:12
В Пирекешкюле и Агдере уничтожат непригодные боеприпасыАрмия
10:00
Азербайджан входит в топ-3 по числу обучающихся в Украине студентовНаука и образование
09:53