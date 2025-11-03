Премьер Грузии совершит визит в Китай

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В регионе
    • 03 ноября, 2025
    • 10:55
    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетит Шанхай по приглашению премьер-министра КНР Ли Цяня.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении правительства Грузии.

    В рамках визита Кобахидзе планирует встретиться с премьер-министром Китая.

    "Кроме того, Ираклий Кобахидзе примет участие в церемонии открытия Китайской международной импортной выставки, в которой Грузия в этом году участвует в качестве почетного гостя. На выставке будут представлены более 40 грузинских компаний", - говорится в заявлении правительства Грузии.

