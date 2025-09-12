Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Премьер Грузии считает, что отмена безвиза с ЕС будет контрпродуктивной мерой

    В регионе
    • 12 сентября, 2025
    • 02:13
    Принятие решения о приостановке безвизового режима для грузинских граждан при посещении Европы стало бы контрпродуктивным шагом.

     Как передает местное бюро Report, об этом в эфире грузинской телекомпании "Имеди" заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    "Если кто-то надеется, что отменой безвизового режима вызовет беспорядки в Грузии, то это контрпродуктивно", - сказал он.

    В июле Еврокомиссия направила письмо правительству Грузии с требованиями до конца августа отменить принятые парламентом законы о запрете пропаганды ЛГБТ-сообщества и об иноагентах, в противном случае в Брюсселе пригрозили отменить безвизовый режим для грузинских граждан при посещении стран Евросоюза.

    В конце августа правительство Грузии ответило Еврокомиссии, что эти законы отменять не станет и предложило начать дискуссии по этой теме, но не получило ответа.

