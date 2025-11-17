Премьер Грузии раскритиковал деятельность посла ФРГ

Посол Германии в Грузии Петер Фишер каждый раз грубо нарушает конкретные требования Венской конвенции, его действия прямо противоречат любым дипломатическим стандартам.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире программы "В свободном пространстве" Аджарской общественной телерадиовещательной службы.

"Действия этого посла стали настолько легкомысленными, что мы даже не знаем, стоит ли придавать серьезное значение подобным поступкам или нет, - отметил он.

Кобахидзе не исключил в дальнейшем дипломатических шагов или процедур в отношении германского дипломата со стороны Грузии.

"МИД примет решение по этому поводу, возможно, проведем консультации", – заявил грузинский премьер.