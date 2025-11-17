Премьер Грузии раскритиковал деятельность посла ФРГ
В регионе
- 17 ноября, 2025
- 23:06
Посол Германии в Грузии Петер Фишер каждый раз грубо нарушает конкретные требования Венской конвенции, его действия прямо противоречат любым дипломатическим стандартам.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире программы "В свободном пространстве" Аджарской общественной телерадиовещательной службы.
"Действия этого посла стали настолько легкомысленными, что мы даже не знаем, стоит ли придавать серьезное значение подобным поступкам или нет, - отметил он.
Кобахидзе не исключил в дальнейшем дипломатических шагов или процедур в отношении германского дипломата со стороны Грузии.
"МИД примет решение по этому поводу, возможно, проведем консультации", – заявил грузинский премьер.
Последние новости
23:11
Фото
Лейла Алиева приняла участие в открытии фестиваля "Нефтяной бум улыбается всем"Внутренняя политика
23:06
Премьер Грузии раскритиковал деятельность посла ФРГВ регионе
23:00
Фото
Азербайджан и Италия обсудили расширение сотрудничества в сфере военного образованияАрмия
22:50
В Баку задержан подозреваемый в убийстве 15-летнего подросткаПроисшествия
22:41
Кобахидзе: Мы хотим восстановить стратегическое партнерство с США с чистого листаВ регионе
22:23
Конгресс США начинает продвигать законопроект о новых санкциях против РФДругие страны
22:13
Армения и ОАЭ подписали соглашение об оборонном сотрудничествеВ регионе
21:59
Яшар Гюлер: Процесс расшифровки "черного ящика" разбившегося C-130 займет два месяцаВ регионе
21:54