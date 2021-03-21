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Премьер Грузии поздравил азербайджанцев с Новрузом

Премьер Грузии поздравил азербайджанцев с Новрузом Из-за пандемии мы вынуждены отмечать праздник в другом формате
В регионе
21 марта 2021 г. 12:35
Премьер Грузии поздравил азербайджанцев с Новрузом

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с азербайджанскими соотечественниками в правительственной администрации по случаю праздника Новруз.

Как сообщает грузинское бюро Report, во встрече также приняли участие государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Теа Ахвледиани, губернатор региона Квемо Картли Шота Рехвиашвили, депутаты Заур Даргаллы и Савалан Мирзоев.

Глава правительства отметил, что для него большая честь лично поздравить азербайджанцев с праздником: "Из-за пандемии мы вынуждены отмечать праздник в другом формате. Помню, в первый раз, когда я был премьер-министром, я лично посетил Марнеули, и мы вместе провели праздник. К сожалению, из-за пандемии сложилась другая ситуация. Поэтому я хотел бы поблагодарить всех за то, что они приняли эту реальность во внимание. Еще раз искренне поздравляю Вас с праздником Новруз".

Т.Ахвледиани также поздравил азербайджанцев с праздником Новруз, пожелал им прогресса, мира и крепкого здоровья.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın baş naziri azərbaycanlılarla görüşüb

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