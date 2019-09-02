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Премьер Грузии может объявить об отставке сегодня

Премьер Грузии может объявить об отставке сегодня

Ожидается, что сегодня премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подаст в отставку.

Как сообщает грузинское бюро Report, глава правительства выступит со специальным заявлением в 15:00.

Отметим, что вчера в штаб-квартире правящей партии "Грузинская мечта" прошли обсуждения в связи с изменениями в правительстве.

Согласно распространенной неофициальной информации, на данном посту М.Бахтадзе сменит нынешний министр внутренних дел Георгий Гахария. Политический секретарь правящей партии Ираклий Гарибашвили получит пост министра внутренних дел страны.

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